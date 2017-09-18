Финал кубка главы сургутского района по киберспорту перенесен на 24 сентября

Накануне, 17 сентября, в ТРЦ "Сити-Молл" состоялся финальный матч за кубок главы сургутского района по дисциплине "Hearthstone". Также начались финальные игры по дисциплине "Dota2", но по причине полной эвакуации людей из "Сити-Молла" команды не успели закончить все игры из серии.

Организатор турнира Артем Щепотьев сообщил, что турнир по Доте перенесен на следующее воскресенье 24 сентября. Начало финальных игр состоится в ТРЦ "Сити-Молл" в 11 утра, после чего сразу же пройдет награждение.