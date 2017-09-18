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На учениях "Запад-2017" присутствовало 95 иностранных представителей

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал присутствие иностранных наблюдателей на российско-белорусских учениях "Запад-2017", сообщают "РИА Новости".

Так по данным издания на Российско-Белорусских учениях "Запад-2017" присутствовало 95 иностранных представителей из 50 разных стран.

"Интересуются", — констатировал Путин.

Отмечается, что в учениях задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Ранее siapress.ru сообщал, о начале учений, а также, что они направлены на исключительно оборонительный характер.


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Сегодня в 21:54, просмотров: 13, комментариев: 0


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