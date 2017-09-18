На сферу кино и культуры в 2018 из бюджета будет выделено более 92 млрд рублей

На сферу культуры и кино в 2018 году из бюджета будет выделено 92,829 млрд рублей, в 2019 — 87,540 млрд рублей, а в 2020 г. — 83,337 млрд руб, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект бюджета 2018-2020 гг.

Также в план включены развитие библиотечного и музейного дела, расходы на программу «Наследие», поддержка творческих инициатив населения, премии правительства и гранты президента в области культуры и искусства творческим коллективам и образовательным организациям.