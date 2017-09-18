Правительство повысит (МРОТ) до уровня прожиточного минимума в два этапа

Правительство решило повысить (МРОТ) до уровня прожиточного минимума в два этапа, сообщает «РБК».

«Правительство одобрило законопроект, он внесен вместе с бюджетом, его недавно поручил разработать президент. Это законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте», — сказал Топилин.

Одобренный законопроект предусматривает повышение МРОТ с 1 января 2018 года до 9 тыс. 489 руб., что составит 85 процентов прожиточного минимума для трудоспособного населения. А через год, 1 января 2019 года, МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться

Стоит отметить, что ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что на официально установленный в России минимум прожить «практически невозможно». Она также отметила, что по данным на март 2017 года число россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ почти 5 млн человек.

«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс. руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — сообщила Голодец.