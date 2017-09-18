Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года

Ссекретарь ЦИК РФ Майя Гришина подтвердила информацию, что выборы придутся на дату 18 марта 2018 года, сообщает "ТАСС".

"Неделя с 5 по 11 [марта] включает один праздничный день, поэтому выборы [президента РФ] проходят в следующее воскресенье. Поэтому мы всем разъясняем уже сейчас совершенно официально выборы пройдут - 18 марта", - сказала Гришина.

Выборы президента РФ назначены на День воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Российская трехсторонняя комиссия (РТК) одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 году.