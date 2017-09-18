С 1 января 2018 года пенсии проиндексируют на 3,7 процента

Министр труда Максим Топилин заявил, что правительство одобрило индексацию пенсий с 1 января 2018 г. на 3,7 процента, сообщают "Ведомости".

Он отметил, что индексация произойдет в 2018 году с первого января. Покровительство приняло решение «проиндексировать пенсии на 3,7 процента с 1 января следующего года, а не с 1 февраля, чтобы обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году», заявил Топилин.

Он сообщил, что этот законопроект будет внесен в Госдуму вместе с проектом закона о бюджете и бюджете Пенсионного фонда.