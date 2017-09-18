​Полиция Сургута задержала двух вымогателей

В воскресенье мужчина 51-года заявил в полицию о вымогательстве. В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленники, ранее осужденные за незаконный оборот наркотиков и неоплату алиментов, вымогали у него 100 тысяч рублей. Не получив желаемой суммы, они отобрали у мужчины ключи от машины и тех. паспорт.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за «вымогательство». За это им грозит лишение свободы до 7 лет.