Правительство рассматривает операторов связи, как источник средств на развитие Крыма

Приятельство ищет источники 165 млрд рублей. В качестве такого источника сейчас рассматривается повышение сборов с операторов связи, чтобы выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает «Коммерсант».

Так по итогам заседания Министерству финансов, Федеральной антимонопольной службе и Министерству связи и массовых коммуникаций поручено проработать вопрос об увеличении отчислений.

Отмечается, что деньги нужны на развития инфраструктуры регионов, в том числе для строительства школ и больниц, реконструкцию водовода Феодосия — Судак, строительства канализационного коллектора в Симферополе, капремонта автодороги Алушта — Феодосия и строительства волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области.