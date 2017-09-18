Песков прокомментировал отсутствие Путина на ГА ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет ничего необычного в отсутствии Владимира Путина на Генассамблее ООН. График президента не позволил ему принять участие в сессии, сообщает «ТАСС».

«Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи, он это делает не каждый год, поэтому здесь нет ничего необычного», – сказал представитель Кремля. Он отметил, что российскую делегацию на ГА ООН возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, который «как всегда осуществит весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи».

«Российская позиция в отношении лидирующей, руководящей роли ООН и Совета Безопасности ООН в мировых делах хорошо известна, президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.