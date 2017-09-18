В 2018 году в России ожидается дефицит бюджета в 1,33 трлн рублей

Минфин заявил, что в 2018 году ожидается дефицит бюджета в 1,33 трлн рублей, при доходах в 15,18 трлн рублей и расходах 16,51 трлн рублей, сообщают «Ведомости».

Также Минфин отмечает, что дефицит в 2019 году ожидается в размере 867 млн рублей, а в 2020 году – 960 млрд рублей отмечается в проекте закона.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2019 и 2020 гг. составит 15,55 трлн и 16,28 трлн рублей, расходов – 16,42 трлн и 17,24 трлн рублей соответственно.