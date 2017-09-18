В Сургуте продолжается проект «Музей под открытым небом»

В рамках проекта «Музей под открытым небом» 17 сентября трансформаторная будка во дворе дома по адресу ул. Взлетный д. 1 превратилась в произведение искусства.





Роспись трансформаторной будки стала вторым таким объектом в Сургуте – первым было крыльцо «Интеллектуального клуба» по улице Ленина, 35. Рисунок был выполнен творческой мастерской «Сойка», художники работали 20 часов и израсходовали 84 баллончика с краской. Весь проект реализуется силами благодаря творческой молодежи Сургута при поддержке депутата думы Сургута Алексея Кучина.