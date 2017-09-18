Пенсии работающих пенсионеров в 2018 году индексироваться не будут

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2018 г. пенсии работающих пенсионеров индексироваться не будут, сообщают «Ведомости».

Он уточнил, что «по работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году». Однако председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил этому и заявил, что у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции, – ответил министр. – Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор».