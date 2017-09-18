В России утверждены выходные на 2018 год

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 году, благодаря чему россияне получат на один выходной больше чем в прошлом году, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В 2018 году выходные запланированы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, что в сумме составляет 10 дней.

В честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 23 по 25 февраля. А на «8 марта» выходные дни запланированы с 8 по 11 марта. Есть данные о выходных с 29 апреля по 2 мая, а также на 9 мая. И два дня выходных будет в июне с 10 по 12 число, еще три дня можно будет отдохнуть с 3 по 5 ноября.