В Тюмени собирают подписи против показа фильма «Матильда», сообщает «РБК».

«Подпишитесь за запрет «Матильды» — с таким предложением группа людей ловит каждого прохожего у входа в Знаменский собор. «Я с дочерью пришел на утреннюю службу. После нее вышли, и к нам подошли собирающие подписи. Я с ними поговорил, узнал, что они не смотрели фильм, но категорически выступают против него. Сразу вспомнил Жванецкого и его монолог о том, что любят у нас «вкус еды воспринимать на слух, цвет на зуб, фильм по названию, живопись по фамилии». В руках этих людей было много листов с подписями», — отметил сопредседатель тюменского отделения ОНФ

Пресс-секретарь Тобольской митрополии отца Григория Мансурова, епархия не имеет к сбору подписей никакого отношения. «Мы знаем, что есть граждане, которые проводят сбор, это самоорганизованные люди. Они высказывают свою точку зрения и имеют полное право на это. Это голос народа, и к нему надо прислушиваться. У нас нет повода препятствовать гражданской инициативе, но мы не являемся инициаторами данного действия», — отметил он.