Справедливая Россия предлагает возмещать пассажирам десятикратную стоимость билетов при овербукинге

Депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских предложил обязать авиакомпании возмещать стоимость билета в десятикратном размере пассажирам, которые не попали на рейс из-за того, что перевозчик продал больше билетов, чем имеется мест в самолете (овербукинг), сообщает «ТАСС».

«Пассажиру, которого не пускают на борт самолета под надуманными предлогами, авиакомпания должна выплатить компенсацию в размере десятикратной стоимости билета, – приводит издание слова Ананских. – Таким образом, мы рассчитываем, что это отобьет у авиаперевозчиков желание продавать больше билетов, чем мест в самолете».