​Время подводить итоги: негосударственным пенсионным фондам России 25 лет

16 сентября 1992 года был подписан Указ Президента РФ № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах», который положил начало развитию этой отрасли в нашей стране.

Сейчас в России 68 негосударственных пенсионных фондов, 38 из них занимаются обязательным пенсионным страхованием. Свою пенсию в НПФ формируют порядка 35 миллионов россиян. Т.е половина трудоспособного населения страны доверила свои будущие пенсии именно негосударственным пенсионным фондам.

Принятая в РФ Стратегия развития пенсионной системы, предусматривающая трехуровневую пенсионную систему, отводит большую роль в формировании будущей пенсии негосударственным пенсионным фондам. И сегодня НПФ, несмотря на мораторий на поступление новых пенсионных накоплений, продолжает увеличивать пенсионные накопления россиян, поступившие до 2013 года.

Кроме того, негосударственные пенсионные фонды являются для экономики страны стратегическими инвесторами. Они финансируют строительство дорог и жилья, модернизацию ЖКХ и другие инфраструктурные проекты.

О роли Ханты-Мансийского НПФ в экономическом развитии Югры и пенсионной индустрии в целом рассказал президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков.

- Алексей Анатольевич, какую роль, по вашему мнению, играет Ханты-Мансийский НПФ в России?

- Мы фонд пионер. С точки зрения развития негосударственного пенсионного обеспечения, мы всегда были источником новаций.

Мы совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа реализуем уникальную программу «Две пенсии для бюджетников». Благодаря этой программе в Югре уже каждый пятый работник бюджетной сферы заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения (более 32 000 участников) и формирует свою будущую пенсию при поддержке регионального бюджета. Порядка 2500 югорчан уже получают дополнительную пенсию. Причем размер максимальной на сегодня пенсии весьма внушителен даже для нашего региона – 57 380 рублей. Это дополнительная пенсия врача. Думаю, что какой-то комментарий о важности и работоспособности программы тут излишен. Цифры говорят сами за себя.

Ханты-Мансийский НПФ активно участвовал в разработке этой пенсионной программы, а сейчас активно продвигает и популяризирует негосударственное пенсионное обеспечение.

По количеству получателей пенсии мы также одни из лидеров в стране, мы создаем историю о том, как можно платить песни сотням тысяч пенсионеров.

Мы инициировали прозрачность инвестиционного портфеля, и эта инициатива была поддержана профессиональным сообществом.

Поэтому Ханты-Мансийский НПФ, на мой взгляд, заслужено пользуется авторитетом, что подтверждается тем, что из года в год он входит в Совет НАПФ. Мы активно участвуем в жизни индустрии, с нами советуются, мы часто представляем интересы индустрии в общении с Банком России.

- Хотите ли вы что-то пожелать фондам и системе в целом?

- Я хочу пожелать стабильности. Пенсионной индустрии, как любой сфере экономики нужна стабильность, а также понятные и прозрачные правила, качественное регулирование и качественный надзор. Это позволит индустрии развиваться. Должна быть стратегия государства в области пенсионного обеспечения, которая декларировала бы цели, точки и ресурсы, которые для этого выделяются – налоговый стимул, например. Если будет меньше нерешенных вопросов, то индустрия будет процветать.