Почти половина россиян допускают возникновение банковского кризиса в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как политика Центробанка по расчистке банковского сектора влияет на опасения россиян за свои сбережения, сообщает «РБК».

Так по данным опроса 44 процента респондентов отметили, что допускают возможность возникновения банковского кризиса в России на горизонте 2–3 лет. Потерю денежных средств и дефолт считают возможным 29 процентов опрощенных. 15 процентов россиян оценивают ситуацию даже более критично: по их мнению, кризис «почти наверняка произойдет или уже происходит».