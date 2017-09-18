Региональные власти смогут понижать налог для малого и среднего бизнесса

Минфин рассматривает предложения, согласно которым региональные власти смогут понижать налог на прибыль для предприятий с годовым оборотом от 150 млн до 500 млн рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме «Опоры России», сообщают «Ведомости».

«Мы считаем, что можно было бы законодательно дать право субъектам, прописать это на уровне федерального законодательства, что ставки налога на прибыль для предприятий, находящихся в промежутке от 150 млн до 500 млн руб. оборота, могли бы быть пониженными. В принципе эти решения могли бы принимать субъекты РФ, которые заинтересованы развивать у себя на территории малые и средние предприятия», – сказал он.

Силуанов отметил, что это делается для того, чтобы решить проблему в разности налогообложения между малым бизнесом (с оборотом 150 млн руб. в год) и средним бизнесом.