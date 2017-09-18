В Югре проходит фотоконкурс для людей пожилого возраста

В Югре продолжается приём работ на фотоконкурс «Как молоды мы были…». В фотоконкурсе могут принять участие югорчане в возрасте старше 50 лет.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Я люблю тебя, жизнь» (фотографии людей), «Я эту землю знаю с детства» (фотографии природы, национальных и культурных традиций), «Семейный альбом» (семейные фотографии на фоне истории округа с 1930 по 2017 годы).

Работы будут приниматься до 15 октября.

По вопросам участия можно обратиться в АУ «Окружной Дом народного творчества» по телефону 8 (3467) 33-53-94 или с помощью электронной почты на адрес: mo@to-kultura.ru с отметкой «на конкурс фоторабот».