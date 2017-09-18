В Травматологической больнице Сургута прошла встреча врачей с мотосообществом города

По инициативе участниц женского мотосообщества «Колибри Сургут» в Травматологической больнице прошла встреча врачей учреждения с байкерами города. Участники обсудили правила оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

– По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в мире погибает от ДТП более трех тысяч человек, - отметил травматолог БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Сергей Глиняный. – Преимущественно это мужчины и мальчики. Только за последние два года в Травматологическую больницу Сургута были госпитализированы с различными травмами и повреждениями после ДТП более 600 человек.

На встрече участники обсудили правила оказания помощи при наиболее распространенных травмах, которые получают при ДТП. Это переломы конечностей, черепно-мозговая травма, позвоночно-спинальные травмы, повреждения грудной клетки и т.д. Смерть от ДТП, по оценке медицинского сообщества, вошла в десятку ведущих причин смерти в мире.

- Мотоциклисты, байкеры – особая категория участников дорожного движения, риск получить травмы у них значительно выше, чем у автомобилистов, потому что даже самое незначительное столкновение может привести к серьезным травмам, - подчеркнул на встрече врач Сергей Глиняный. – Поэтому для них знания об основных правилах оказания первой помощи крайне актуальны. Не стоит забывать и о том, что качественная экипировка в подавляющем большинстве случаев при ДТП помогает предотвратить серьезные повреждения.

Встреча прошла в рамках закрытия мотосезона, байкеров интересовали различные темы доврачебной помощи: как помочь человеку при клинической смерти, как оказать помощь при обморожениях, возгораниях транспорта и пр.

В завершении участники договорились о том, что подобные встречи станут традиционными.