Жителей Покачей приглашают участвовать в благоустройстве города

В Покачах жители города теперь могут участвовать в благоустройстве. Администрация муниципалитета ждет предложений от граждан по наиболее востребованным проектам благоустройства города. Для включения в муниципальную программу общественных пространств на официальном сайте администрации города в разделе Градостроительство, в рубрике «Информация для жителей – Общественные обсуждения» можно оставить заявку с выбором наиболее востребованных и посещаемых территорий общего пользования и дворовых территорий.

Участие жителей города будет проходить в рамках программы софинансирования благоустройства. Напомним, на сегодняшний день в Сургуте и других городах округа есть проекты, в которые привлечено до 20% денежных средств, собранных жителями.