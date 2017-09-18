На конференции в Сургуте эксперты в области экологии обсудят зеленые технологии для ТЭК Сургут, ХМАО. На конференции в Сургуте эксперты в области экологии обсудят зеленые технологии для ТЭК. Мероприятие пройдет в СОК «Энергетик» в рамках выставки "Сургут. Нефть и газ-2017".

Седьмой год подряд представители власти, контролирующих органов, крупнейших нефтегазовых предприятий и поставщиков услуг встречаются за единым столом и обсуждают текущую экологическую ситуацию в ХМАО. Основная повестка: поиск оптимальных методов в борьбе с экологическими рисками, возникающими на производственных объектах Югры.

Ответственность нефтегазодобывающих компаний в области охраны окружающей среды растет с каждым годом. Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед нефтяниками округа – выход на текущую рекультивацию. В помощь экологическим службам недропользователей сервисные предприятия постоянно создают и модернизируют технологии очищения загрязненных земель. Инновационную технику для рекультивации нефтезамазученных земель участникам конференции презентует директор ООО «Мотекс-Экология» (г. Челябинск) Олег Павлов. Кроме того, будут подведены итоги рекультивационной кампании в ХМАО. Их озвучит руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов.

Особое внимание традиционно уделят вопросам переработки и утилизации буровых шламов. Тюменская компания ODMCoin расскажет о проекте мобильных установках для переработки нефтешламов в строительный материал. Отметим, ODMCoin выступит официальным спонсором научно-практической конференции.

В дискуссии примут участие представители высших учебных заведений округа. Независимые лабораторные методы контроля буровых растворов и тампонажных смесей продемонстрируют ученые Югорского государственного университета. С докладом «Особенности инструментального контроля» выступит Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу.

Научно-практическая конференция (НПК) «Зеленые технологии в промышленности и недропользовании» становится международной. Технологию переработки твердых отходов в электрическую энергию при помощи установок greenBLAZE нефтяникам презентует австралийская компания АДЖЕКС.

Традиционно активное участие в работе площадки принимают органы власти. Участники мероприятия услышат доклады представителей департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры и руководителя управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре Романа Мишенина.

Взгляд на экологию недропользования представит международная общественная организация «Гринпис Россия». Отдельный блок докладов будет посвящен опыту ключевых недропользователей ХМАО. Практикой обеспечения экологической безопасности на предприятии поделится представитель ООО «Газпромнефть-Хантос». Также с докладами выступят специалисты АО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз».

Отметим, в 2017 году НПК пройдет при поддержке Евразийского союза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН). Члены организации примут участие в обсуждении экологических проблем.

Напомним, конференция проходит в рамках выставки "Сургут. Нефть и газ-2017", которая состоится с 27 по 29 сентября. Оба мероприятия откроются в СОК «Энергетик» по адресу ул. Энергетиков, 47. Организатор: Агентство нефтегазовой информации при участии ОВЦ "Югорские контракты". Подробности и условия участия можно узнать по телефону (3452) 59-31-79