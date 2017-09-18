Цена на топливо может подорожать на 60 копеек

На бюджетных совещаниях в правительстве было принято решение поднять акцизы на топливо, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные федеральных чиновников.

Повышение будет происходить в два этапа – по 50 коп. за 1 литр с 1 января и с 1 июля. Стоит отметить, что это существенно большее повышение акциз, чем предусмотрено Налоговым кодексом.

Чиновники заявили, что доходы бюджетной системы составят 55–60 млрд рублей. Дополнительные деньги нужны на дороги в Калининградской области и Крыму. Впоследствии один литр топлива в рознице может подорожать на 60 копеек.