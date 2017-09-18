Минздрав хочет повлиять на родителей через фонд социального страхования

Минздрав предложил наказывать родителей, которые отказались вакцинировать детей, в том случае, если такое решение привело к болезни ребенка, об этом заявила Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает «Meduza».

«Мы не можем прямо воздействовать на родителей. Но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались, — заявила Скворцова. — Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным».

Скворцова также отметила, что Минздрав разрабатывает законопроект, запрещающий распространять информацию, которая «искажает реальное отношение к лечению и профилактике заболеваний — к ВИЧ, конкретно».