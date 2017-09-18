За минувшие выходные зарегистрировано 73 анонимных звонках с угрозой взрывов

За минувшие выходные в России было эвакуировано около 22 тысяч человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«За 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов. Эвакуировано в общей сложности более 22 000 человек», — заявил собеседник агентства.

Стоит отметить, что накануне, 17 августа, были эвакуированы сургутские торговые центры, в частности ТЦ «Сити-центр», ТРЦ «Сити-Молл» и ТРЦ «Агора».

Напомним, что волна телефонного терроризма задела российские города неделю назад.