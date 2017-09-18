В окружном центре пройдет конференция офтальмологов

В Ханты-Мансийске 29 сентября пройдет окружная научно-практическая конференция врачей офтальмологов. Мероприятие, приуроченное к 5-летию со дня открытия офтальмологического центра, состоится на базе музея «Природы и человека».

На конференции соберется более 80 специалистов в области лечения зрения из городов и районов Югры, а также ведущие специалисты из Оренбурга, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. В ее рамках они обсудят актуальные вопросы офтальмологии: организация оказания стационарной офтальмологической помощи, методы современной витреоретинальной хирургии, механизмы взаимодействия территорий в вопросах оказания экстренной и плановой офтальмологической помощи населению, новое в диагностике и лечении глаукомы и другое.