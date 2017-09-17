На трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск после реконструкции открыто движение по мосту через р.Тобол // ФОТО

На 123-м км федеральной трассы Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск запущено движение по мосту через р.Тобол, который был на реконструкции. Как подчеркнули в ФКУ «Уралуправтодор», среднесуточная интенсивность движения по данному участку доходит до 10 тыс. автомобилей - двухполосное сооружение, построенное в 1980-е года, не справлялось с такой нагрузкой. Реконструкция проводилась в два этапа.

В прошлом году рядом с существующим объектом возвели еще один двухполосный мост, а в нынешнем дорожно-строительном сезоне - обновили и старое сооружение. Специалисты заменили пролетное строение и конструкцию дорожной одежды, а также укрепили откосы бетонными плитами. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на обоих мостах смонтировали линии электроосвещения, а также установили барьерное и перильное ограждения. Теперь с вводом в строй двух мостов участок дороги сможет ежедневно пропускать около 20 тыс. автомобилей, что положительно скажется на развитии прилегающих территорий.

Глава Тюменской области Владимир Якушев поблагодарил федеральных дорожников за высокое качество работ и подчеркнул важность развития этого транспортного направления.

«Мы прекрасно знаем, сколько грузов движется по этой автодороге к нашим северным соседям в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, где сегодня создается более 30% внутреннего валового продукта страны. Поэтому поддержание данной трассы в нормативном состоянии – серьезная стратегическая задача», - подчеркнул губернатор.

Общая стоимость проекта составила 2 млрд 725 млн рублей, около 25% от этой суммы выделил областной бюджет. Соответствующее соглашение между Росавтодором и Тюменской областью на условиях софинансирования было заключено в 2014 году.

Пока это единственный опыт подобного взаимодействия региональной и федеральной властей, - отметил Роман Старовойт. – Как правило, федерация софинансирует региональные объекты, а здесь - противоположная ситуация. Такое сотрудничество приносит свои результаты: несколько лет назад немногим более 40% федеральных дорог в Тюменской области соответствовали нормативным требованиям, на начало 2017 года этот показатель составлял 84%, а к концу 2018 года мы планируем прийти к 100%.

«В наших планах продолжение работ по расширению этой автодороги до четырех полос, - сказал Алексей Борисов. – Сейчас эти работы выполнены на первых 30 км трассы. В 2018 году мы планируем завершить разработку проектной документации на капитальный ремонт участка от 30 по 123 км».

Реконструкция моста через Тобол – большой задел для работы по дальнейшему расширению трассы участка трассы Р-404 Тюмень - Тобольск до четырех полос движения.