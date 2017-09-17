16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,5336   EUR  68,5801  

На трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск после реконструкции открыто движение по мосту через р.Тобол // ФОТО

Фото: admtyumen.ru
Фото: admtyumen.ru

На 123-м км федеральной трассы Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск запущено движение по мосту через р.Тобол, который был на реконструкции. Как подчеркнули в ФКУ «Уралуправтодор», среднесуточная интенсивность движения по данному участку доходит до 10 тыс. автомобилей - двухполосное сооружение, построенное в 1980-е года, не справлялось с такой нагрузкой. Реконструкция проводилась в два этапа.

В прошлом году рядом с существующим объектом возвели еще один двухполосный мост, а в нынешнем дорожно-строительном сезоне - обновили и старое сооружение. Специалисты заменили пролетное строение и конструкцию дорожной одежды, а также укрепили откосы бетонными плитами. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на обоих мостах смонтировали линии электроосвещения, а также установили барьерное и перильное ограждения. Теперь с вводом в строй двух мостов участок дороги сможет ежедневно пропускать около 20 тыс. автомобилей, что положительно скажется на развитии прилегающих территорий.

Глава Тюменской области Владимир Якушев поблагодарил федеральных дорожников за высокое качество работ и подчеркнул важность развития этого транспортного направления.

«Мы прекрасно знаем, сколько грузов движется по этой автодороге к нашим северным соседям в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, где сегодня создается более 30% внутреннего валового продукта страны. Поэтому поддержание данной трассы в нормативном состоянии – серьезная стратегическая задача», - подчеркнул губернатор.

Общая стоимость проекта составила 2 млрд 725 млн рублей, около 25% от этой суммы выделил областной бюджет. Соответствующее соглашение между Росавтодором и Тюменской областью на условиях софинансирования было заключено в 2014 году.

Пока это единственный опыт подобного взаимодействия региональной и федеральной властей, - отметил Роман Старовойт. – Как правило, федерация софинансирует региональные объекты, а здесь - противоположная ситуация. Такое сотрудничество приносит свои результаты: несколько лет назад немногим более 40% федеральных дорог в Тюменской области соответствовали нормативным требованиям, на начало 2017 года этот показатель составлял 84%, а к концу 2018 года мы планируем прийти к 100%.

«В наших планах продолжение работ по расширению этой автодороги до четырех полос, - сказал Алексей Борисов. – Сейчас эти работы выполнены на первых 30 км трассы. В 2018 году мы планируем завершить разработку проектной документации на капитальный ремонт участка от 30 по 123 км».

Реконструкция моста через Тобол – большой задел для работы по дальнейшему расширению трассы участка трассы Р-404 Тюмень - Тобольск до четырех полос движения.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

17 сентября в 23:22, просмотров: 72, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

На палочке

На палочке
Нарушение правил безопасности при сносе бывшего тубдиспансера сургутские власти маскируют заботой о бюджетной экономии
Артем Мазнев 15 сентября в 19:57
1089 5
​Никто не забыт

​Никто не забыт
Памятнику на могиле ветерана Великой Отечественной войны Марии Бриненко — быть
Людмила Захарова 17 сентября в 14:00
518 0
Где они, поборники морали?

Где они, поборники морали?
Председатель ОО "Правоведы" разбирает ситуацию с "Матильдой"
Альберт Леонов 16 сентября в 13:42
1516 90
Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения

Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения
Обзор главных событий прошедшей сургутской недели
Олег Владимиров 15 сентября в 15:12
503 1
Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА

Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 сентября в 12:55
314 0
В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА

В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА
62,4 процента читателей siapress.ru восприняли урок на тему «Россия, устремленная в будущее», как «Элемент государственной пропаганды»
Редакция СИА-ПРЕСС 14 сентября в 10:51
484 3
​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»

​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»
Старший тренер волейбольной команды «Газпром-Югра» Руслан Жбанков и игроки клуба ответил на вопросы журналистов
Олег Владимиров 13 сентября в 17:44
415 0
Музыка ХМАО – что нас объединяет?

Музыка ХМАО – что нас объединяет?
Интервью с вокалистом группы «Invade My Soul» Станиславом Полянским
Евсения Сергеева 13 сентября в 17:13
503 0
Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ

Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ
Неделя на российском рынке в целом была позитивная.
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 сентября в 14:36
377 0
Выборы не представляют интереса для простого избирателя

Выборы не представляют интереса для простого избирателя
Альберт Леонов председатель ОО «Правоведы» прокомментировал ситуацию с антирекордной явкой на выборы в Сургуте
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 12 сентября в 11:26
926 13
Текущий год прошел более затратно для владельцев авотомобилей // ИНФОГРАФИКА

Текущий год прошел более затратно для владельцев авотомобилей // ИНФОГРАФИКА
Никто не отметил, что владение автомобилем стало «Намного дешевле»
Редакция СИА-ПРЕСС 12 сентября в 10:25
448 0
Да, я любила...Но он об этом не знал

Да, я любила...Но он об этом не знал
Памяти председателя сургутского городского клуба «Фронтовые подруги» Ларисы Золотухиной
Людмила Захарова 11 сентября в 17:00
1548 0
Вся наша жизнь – открывание и закрывание дверей

Вся наша жизнь – открывание и закрывание дверей
С 1 по 20 сентября, по ул. Магистраьная 34/1 пройдет выставка фотографий «Двери в мир»
Пресс-служба галереи современного искусства «Стерх» 11 сентября в 16:00
534 0
Театр «Петрушка» готовятся к открытию 27-го театрального сезона

Театр «Петрушка» готовятся к открытию 27-го театрального сезона
Программа театра на сентябрь
Пресс-секретарь ТАиК «Петрушка» 11 сентября в 14:41
573 0
65 процентов читателей siapress.ru испытывают страх за свое будущее // ИНФОГРАФИКА

65 процентов читателей siapress.ru испытывают страх за свое будущее // ИНФОГРАФИКА
Лишь 6 процентов опрошенных отметили, что не испытывают такого страха
Редакция СИА-ПРЕСС 11 сентября в 11:43
501 1
За соцуслугами как в магазин

За соцуслугами как в магазин

Что такое социальнаякарта, как реализовать свой проект и где можно жить бесплатно целый месяц?
Анастасия Семихатских 09 сентября в 13:10
1359 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика