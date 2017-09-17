Волейболисты «Югра-Самотлор» уступили победу в Суперлиге «Ярославичу»

«Ярославич» (г. Ярославль) обыграл одного из наиболее вероятных соперников в Суперлиге нижневартовскую «Югру-Самотлор» - 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17). В таких поединках, где на кону стоят, как принято говорить, шесть очков, на первый план выходит психология. И такой очень важный фактор, как умение пользоваться преимуществом своей площадки: агрессивно подавать, четко принимать и защищаться с учетом специфики зала. Все это «Ярославич» сумел реализовать только после второго технического перерыва стартового сета. Именно в этот момент северяне начали ошибаться, а ярославский блок впервые в сете остановил Павла Кукарцева, после чего Леонид Щадилов реализовал доигровку – 21:16. С этого момента и до финала партии гости заработали только три очка.

Второй сет развивался по тому же сценарию, только в обратном порядке. У ярославской диагонали разладилась игра, а Кукарцев и Захаров, наоборот, не знали, в каком элементе ошибиться. В итоге на первый перерыв команды ушли при счете 5:8, а уже при счете 6:11 Филиппа Хабра сменил Евгений Рукавишников. Усилиями центральных блокирующих «Ярославича» разрыв в счете не увеличивался, но и на нет не сходил. В концовку «Ярославич» входил при весьма унылых цифрах на табло: 16:20, но тут свою «пушку» расчехлил Сергей Локтионов, заменивший Петера Михаловича. Почин поддержал Максим Шпилев, закрывший блоком Павла Кукарцева и капитан нашей команды Виктор Никоненко, раздавший гостям еще два блока и сравнявший счет. Эйс Александра Кривца вывел «Ярославич» вперед – и этот брейк стал решающим. Так «Ярославич» разжился первым очком в турнирной таблице.

В третьем сете все шло к тому, чтобы не затягивать волейбольный вечер: до счета 20:20 шла абсолютно равная борьба. Затем по разу ошиблись в атаке Сергей Локтионов и Леонид Щадилов, Владимир Чивель закрыл Локтионова блоком – и со счета 21:24 спастись хозяевам было уже проблематично.

Как сообщили в ВК «Ярославич», это не только не обескуражило, но и весьма серьезно «завело» волжан – на первый технический перерыв они ушли, лидируя 8:1, причем единственное очко «Югра-Самотлор» заработал на неисполненной подаче Александра Кривца. Юрий Мельничук провел ряд замен, но и запасные изначально не выглядели игроками, способными изменить положение. На счете 12:3 гости воспользовались вторым тайм-аутом, который стабилизировал положение северян, но остановить движение «Ярославича» к победе уже не мог.

«Мы сами отдали эту игру, потому что допускали очень много собственных ошибок. Особенно это касается приема. Одно-два очка, которые нельзя было терять, сказались на исходе ключевой второй партии. И еще присутствует в наших действиях элемент несыгранности – все-таки, наша команда существенно обновилась в межсезонье. Выиграл, в итоге тот, кто допустил меньше ошибок», - прокомментировал игру главный тренер команды «Югра-Самотлор» Юрий Мельничук.