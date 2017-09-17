Надо потерпеть. Россияне вновь вышли на молитвенное стояние против «Матильды», на этот раз в Омске

В Омске началось молитвенное стояние против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом в воскресенье, 17 сентября, во «ВКонтакте» сообщил настоятель местного храма иерей Александр Лемешко, передает Lenta.ru.

Он также опубликовал фотографию шествия. Среди лозунгов — «Учитель, руки прочь от русского царя», «Россия с Богом» и «Народ имеет полное право на защиту своих святынь».

В августе в нескольких городах России, в том числе в Москве, также прошли молитвенные стояния, призванные запретить выход «Матильды» в прокат.