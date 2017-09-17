12-14 сентября 2017 года в Югре прошли антитеррористические учения на Белозерном газоперерабатывающем заводе.

В учениях было задействовано большое количество правоохранительных служб: территориальные управления ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральная служба войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военный комиссариат Югры, органы исполнительной власти и другие ведомства.

Основная цель учений - в обстановке, максимально приближенной к реальной, проверить степень готовности силовых структур и органов власти в условиях антитеррористической операции на объекте топливно-энергетического комплекса.

Результаты были признаны организаторами успешными, при этом в период проведения учений завод работал в обычном режиме.