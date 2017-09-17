В Минобороне ответили на обвинения в авиаударе по сирийской оппозиции

Минобороны опровергло заявление Пентагона о том, что ВКС России наносят удары по позициям оппозиционеров из «Сирийских демократических сил», передает «Lenta.ru».

«При этом российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГ (запрещенная в России организация) районах. В первую очередь уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

16 сентября возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ИГ обвинила Москву в нанесении удара по позициям оппозиционеров из «Сирийских демократических сил». Во время удара пострадали шесть бойцов.

14 сентября стало известно, что Россия планирует в ближайшие дни завершить борьбу с группировками, поддерживающими боевиков ИГ в Сирии. 12 сентября российские военные доложили о зачистке 85 процентов территории Сирии от боевиков.