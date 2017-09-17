Полиция Югры проводит просветительскую работу в школах округа

С начала сентября инспекторы ГиБДД округа проводят активную просветительскую работу в школах. Одна из мер — викторины по правилам дорожного движения, в которых участвуют школьники. Кроме того, полицейские рассказывают детям про их права и обязанности, о мерах административной и уголовной ответственности за правонарушения.

В рамках этой работы школьники округа встретились с лучшим инспектором ГИБДД России Ильмиром Мифтаховым. Он рассказал детям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, поделился своим опытом и знаниями в области безопасности, и привел конкретные примеры аварий, которые каждый день происходят на территории города.