Матвиенко не увидела логики в идее ввести миротворцев на границу с Россией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении США отправить миротворцев на границу России с Украиной, сообщает РБК. Матвиенко добавила, что российское предложение по миротворцам было связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ, «потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии».

«Логики никакой в этом предложении [США] я не вижу», — подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что направление миротворцев в Донбасс «пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины». Президент тогда уточнил, что, по его мнению, функция миротворческих сил ООН должна сводиться к обеспечению безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, миротворцы должны быть размещены только на линии разграничения между силами Донецка, Луганска и Киева, говорил тогда президент. Позднее, 11 сентября, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин допустил, что миротворцы могут быть размещены не только на линии разграничения, но и в «других местах».

Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер, курирующий украинскую проблематику, назвал предложение Москвы интересным, но отметил, что российский вариант размещения миротворцев может сильнее «разделить Украину», а не принести «полезные» результаты.