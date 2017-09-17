В Нефтеюганском районе проверили юрты

В Нефтеюганском районе специалисты комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов совершили очередной плановый облёт юрт.

Вертолет МИ-8 облетел юрты Пунси, юрты Владимирские, юрты Лазаревы, юрты Петровы, юрты Ваглик, юрты Степановы, юрты Павловы. Конечным пунктом маршрута стало сельское поселение Угут, куда доставили детей ханты школьного возраста, чтобы они могли продолжить обучение в школах-интернатах самого Угута и поселка Лямино Сургутского района.

Специалисты комитета доставили в юрты продукты и товары первой необходимости.