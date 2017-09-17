«На крыло!» всех. В Сургуте пройдет фестиваль работающей молодежи

В Сургуте 23-24 сентября пройдет очередной фестиваль работающей молодежи «На крыло!». Фестиваль проводится ежегодно с 2011 года.

В этом году среди команд крупных градообразующих предприятий, таких как ОАО «Сургутнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром переработка», «Тюменьэнерго», УФСИН, Сбербанк, команда станции сургутской «скорой помощи». Инициатива проекта была поддержана руководством города и депутатами окружной Думы. Организатором фестиваля выступает департамент культуры, молодёжной политики и спорта администрации Сургута.

Все члены команд должны работать в организациях, от которых поданы заявки на участие. Всего в команде 10 человек, и обязательно среди них должны быть 2 девушки.

В прошлом 2016 году награды победителям фестиваля «На крыло!» вручила губернатор Югры Наталья Комарова: тогда кубок победителя достался команде «Тюменьэнерго».