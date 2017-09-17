Милонов предложил расстрелять рэперов Oxxxymiron и Гнойного. Потом, правда, отшутился

С очередной оригинальной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В ходе интервью «Комсомольской правде» парламентарий предложил расстрелять рэперов Oxxxymiron и Гнойного, а саму их музыку он назвал «музыкой помоек», передает Газета.ру..

«Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Oxxxymiron и Гнойного стоило бы расстрелять», — сказал Милонов.

Однако после сказанного депутат попросил воспринимать его последнюю фразу как гротеск.