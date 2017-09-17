США обвиняет Россию в авиаударе по сирийской оппозиции

Пентагон сообщает, что поддерживаемые США ополченцы из «Сирийских демократических сил» (SDF) подверглись авиаудару ВКС РФ близ Дейр-эз-Зора.

«Примерно в 12:30 по Гринвичу 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее от реки Евфрат в Сирии около Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы партнеров коалиции»,— говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Сами сирийские оппозиционеры подтверждают факт авиаудара. «Наши силы к востоку от Евфрата пострадали от ударов со стороны российских самолетов и сирийских сил, нацеленных на наши подразделения в промышленной зоне»,— приводит Reuters сообщение SDF.

Минобороны России и власти Сирии пока не прокомментировали ситуацию.