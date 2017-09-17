Минкульт признали потерпевшим в деле Серебренникова

Минкульт признан потерпевшим по уголовному делу художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, передает «Коммерсант».

Сообщается, что ведомство планирует на стадии предварительного следствия подавать исковое заявление с требованием возместить причиненный ущерб.

Пресс-служба Минкульта заявила «РИА Новости», что ведомство не обладает информацией о признании его потерпевшим по делу. «Мы пока не обладаем такой информацией»,— заявил представитель пресс-службы.

Напомним, следствие подозревает Кирилла Серебренникова в хищении 68 миллионов рублей, которые Минкульт выделил на проект о современном искусстве «Платформа». Режиссер отрицает свою вину. 4 сентября Мосгорсуд утвердил решение суда первой инстанции о помещении режиссера под домашний арест. При этом суд смягчил условия пребывания подследственного в собственной квартире, разрешив ему двухчасовые прогулки.