В Нижневартовском районе продолжаются Вторые малые Вэлловские чтения

Вторые малые Вэлловские чтения проходят на территории Нижневартовского района с 1 по 29 сентября. Их целью является популяризация творчества ненецкого поэта Ю.К. Вэллы.
До 22 сентября проходит заочный этап. В программе конкурса пять номинаций: конкурс рисунков «Когда оживают краски», конкурс чтецов «На перекрестке оленьих путей», конкурс инсценировок «Под радугой Севера», конкурс презентаций «Сын югорской земли», конкурс литературного творчества «Душа природы присутствует в нас».
Видеозаявки необходимо направить на электронный адрес karmyshakova_mau_mb@mail.ru.
Итоги конкурсов будут подведены 25 сентября в Центральной районной библиотеке.