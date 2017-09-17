В субботу звонки о «минировании» затронули 21 тысячу россиян

Свыше 21 тысячи человек эвакуировали в субботу в 11 субъектах России после 57 анонимных звонков о "минировании", передает РИА Новости.

"По состоянию на 21:30 мск в 11 субъектах Российской Федерации поступили 57 анонимных звонков с угрозой взрыва железнодорожных и автовокзалов, социально значимых объектов и Красной площади в Москве. Проведена эвакуация более 21 тысячи человек", — отметили в экстренных службах.

Задержек движения транспорта и нарушений в работе социально значимых объектов нет.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано свыше 40 тысяч человек. Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов эвакуировали свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.