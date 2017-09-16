Никита Михалков: "За скандал с "Матильдой" отвечает Фонд кино"

Режиссер Никита Михалков возложил ответственность за скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» на Фонд кино. Об этом сообщает РБК.

«Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги. Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с Фондом кино» — заявил Михалков.

Он подчеркнул, что не видел картину и выразил мнение, что вокруг фильма происходит «очень много провокаций». По словам Михалкова, каждый режиссер должен осознавать рискованность съемок фильма о человеке, причисленном к лику святых. По мнению режиссера, «неправильно устраивать истерику», не посмотрев фильм. Михалков подчеркнул, что прежде всего стоит разобраться в причинах скандала, а не в результате.

Как напоминает «Коммерсант», ранее объединенная сеть «Синема Парка» и «Формулы кино» отказалась показывать «Матильду» из-за угроз организации «Христианское государство — Святая Русь». Создатели «Матильды» оценивают потенциальные потери в связи с этим отказом в 200–300 млн руб.