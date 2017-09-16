В здании австрийского парламента нашли бюсты Гитлера

Рабочие во время реставрации здания австрийского парламента обнаружили артефакты с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщают "Известия".

В подвале здания были найдены четыре картины, два бюста и барельеф. Здание во время Второй мировой войны использовалось как штаб-квартира Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

"Мы знали, что здание использовалось в качестве штаб-квартира отделения нацистской партии во время Второй мировой войны, и мы ожидали сделать такие открытия", — отметил пресс-секретарь парламента.

Все найденные исторические предметы будут переданы ученым для проведения исследовательской работы, после чего они представят на рассмотрение администрации законодательного органа предложение, где лучше хранить эти картины и бюсты. Решение должно быть принято весной 2018 года, пишет ТАСС.