В здании австрийского парламента нашли бюсты Гитлера

Рабочие во время реставрации здания австрийского парламента обнаружили артефакты с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщают "Известия".
В подвале здания были найдены четыре картины, два бюста и барельеф. Здание во время Второй мировой войны использовалось как штаб-квартира Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
"Мы знали, что здание использовалось в качестве штаб-квартира отделения нацистской партии во время Второй мировой войны, и мы ожидали сделать такие открытия", — отметил пресс-секретарь парламента.
Все найденные исторические предметы будут переданы ученым для проведения исследовательской работы, после чего они представят на рассмотрение администрации законодательного органа предложение, где лучше хранить эти картины и бюсты. Решение должно быть принято весной 2018 года, пишет ТАСС.
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