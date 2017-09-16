В Ханты-Мансийске открылась выставка югорского художника Владимира Видинеева

В Ханты-Мансийске в «Доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева» открыта персональная выставка Владимира Видинеева, посвященная 60-летию художника.

Всего на выставке представлено около 40 живописных произведений Владимира Видинеева в жанрах пейзаж, портрет и натюрморт. Центральной темой в творчестве художника является городской пейзаж. Основные сюжеты картин связаны с окраинами, переулками с маленькими домиками, скверами, в которых сохранилась уютная атмосфера.

Владимир Видинеев - член Союза художников России с 2000 года. Участник городских, окружных, всероссийских и международных выставочных проектов. Доцент кафедры изобразительного искусства Нижневартовского государственного гуманитарного университета.