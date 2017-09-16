В Салыме появился новый пирс на озере Сырковый Сор

В Салыме на озере Сырковый Сор в торжественной обстановке был открыт новый пирс. Он был создан в рамках реализации конкурса проектов «Народный бюджет» в Нефтеюганском районе, благодаря которому жители могут участвовать в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры.

Во время церемонии открытия за активное участие в реализации проекта «Народный бюджет» салымчанам Владимиру Медведеву, Вадиму Рыболовлеву, Наталье и Михаилу Тюленевым были вручены благодарственные письма от депутата Думы Югры, председателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Владимира Семенова.

«Спасибо жителям за проект, а гостям – что разделили с нами этот долгожданный праздник, – выступила с речью глава Салыма Наталья Ахметзянова. – Долгие годы мы использовали старый пирс, пришедший в негодность. Здорово, что сегодня у нас есть абсолютно безопасное, красивое сооружение, которое отвечает и всем экологическим стандартам – это результат труда людей, которые любят свой поселок и заботятся о его будущем».