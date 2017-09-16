В Нижневартовске отметят юбилей российского баяна

В Детской школе искусств №3 Нижневартовска 23 сентября состоится концерт лауреатов Всероссийского конкурса баянистов и аккордеонистов имени А.В. Крупина и стипендиатов благотворительного фонда имени Тамары Арбузовой.

Мероприятие будет посвящено 110-летию российского баяна и пройдет в рамках творческого проекта «Северный тур», который проходит при поддержке благотворительного фонда социально-культурной помощи с 19 по 24 сентября. В качестве исполнителей выступят известные преподаватели и музыканты из Новосибирска, Томска, Белоярского и Стрежевого.

Концерт состоится по адресу: улица Интернациональная, 7-А. Начало в 18 часов. Вход свободный.