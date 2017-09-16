Машины пьяных водителей возможно будут отправлять на штрафстоянку

В России уже до конца года сотрудники ГИБДД могут получить право отправлять автомобили пьяных водителей на штрафстоянку и возвращать их только после уплаты автомобилистами залога в размере максимального штрафа за это нарушение — 30 тысяч рублей. Как сообщает "Газета.ру", соответствующий закон, подготовленный Минюстом, уже находится на рассмотрении в Госдуме.

Согласно проекту документа автовладелец обязан будет оплатить и все расходы, связанные с перемещением и хранением транспортного средства. В том случае же если суд признает водителя невиновным, выплаченные им деньги будут возвращены. Необходимость внесения этих поправок, по мнению авторов инициативы, была продиктована низкой собираемостью штрафов с подвергнутых административному наказанию автовладельцев.

По официальным данным, лишь порядка трети принятых постановлений по штрафам за пьяное вождение сегодня исполняется автомобилистами добровольно, что оборачивается недобором денежных средств в бюджет и дополнительной нагрузкой на службу судебных приставов.

Между тем, многие эксперты полагают, что данная инициатива окажется неэффективной в борьбе с пьянством за рулем, и опасаются, что в случае принятия законопроекта могут пострадать добросовестные водители, передает "Эхо Москвы".