NASA опубликовало последний снимок, сделанный Сassini

мериканское космическое агентство NASA опубликовало последний снимок, сделанный аппаратом Сassini перед разрушением в верхних слоях атмосферы Сатурна. Аппарат сгорел в пятницу в 14.55 мск, после того как был сведен с орбиты, пишет "Газета.ру".

На последнем снимке, сделанном в цвете, видны слои атмосферы, в которых сгорел аппарат. До последней минуты аппарат передавал на Землю о своем состоянии и свойствах атмосферы планеты.

"Я надеюсь, все вы горды этим замечательным завершением миссии. Поздравления всем нам. Это была невероятная миссия, невероятный аппарат, а все вы – невероятная команда. Я объявляю о завершении миссии", — заявил ее руководитель Ирл Майз.

Как напоминает "Эхо Москвы, Сassini был первым спутником, который люди запустили на орбиту Сатурна. Он собирал информацию о планете в течение тринадцати лет.