Такой футбол нам не нужен. ЦБ объявил о росте инфляции в регионах, принимающих ЧМ-2018

Банк России допускает некоторое временное ускорение инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.

"Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

При этом Банк России отмечает, что темпы роста цен на прогнозном горизонте несколько выше общероссийских, вероятно, будут наблюдаться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах с более значительной долей в потреблении импортных товаров, которые отличаются более высокой волатильностью цен.

"Но в целом инфляция по федеральным округам будет находиться достаточно близко к целевому уровню", - подчеркивается в докладе.

Как напоминает РБК, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футбольные матчи будут проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.