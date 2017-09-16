Колбаса, игрушки, биошоколад. Местные производители получили знак "Сделано в Сургуте"

Накануне 21 предприятие города стало обладателями логотипа "Сделано в Сургуте". Торжественная церемония прошла в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.

Сертификаты компаниям вручила замглавы администрации города Анна Шерстнева. Среди них: индивидуальный предприниматель Александр Сенькин, который производит биошоколад; ООО "Атлантикс", специализирующееся на производстве игрушек ручной работы, Сургутский мясокомбинат и другие. С полным списком обладателей логотипа «Сделано в Сургуте» можно ознакомиться на сайте администрации.

Логотип разработан по инициативе администрации города для продвижения продукции местных товаропроизводителей как в Сургуте, так и за его пределами. Право на его использование предоставляется на 3 года субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным предприятиям, НКО и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим производство товаров на территории Сургута. Отличительный знак может быть представлен на фирменных бланках его обладателя, буклетах и других информационно-рекламных, печатных материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукцией, в рекламных фильмах и презентациях, на сайтах, плакатах и стендах.

Всего в администрацию поступило 26 заявок на использование логотипа. Заявители в обязательном порядке прошли проверку на соответствие требованиям, установленным муниципальным правовым актом. Одно из условий получения знака - отсутствие нарушений прав потребителей, санитарных норм. У компаний, получивших знак "Сделано в Сургуте", таких нарушений контролирующими органами не зафиксировано.