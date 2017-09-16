МФК "Газпром-Югра" не смог удержать победу в матче с "Синарой"

МФК "Газпром-Югра" не смог накануне удержать победу в домашнем матче с екатеринбуржской "Синарой". Центральное противостояние 3 тура российской Суперлиги завершилось ничейным исходом 3:3.

К 24 минуте матча югорчане уверенно вели со счетом 3:1, но довести встречу до победы у хозяев не хватило сил. Тем не менее, главный тренер "Газпром-Югры" Кака оказался доволен результатом. "Мы на разминке потеряли двух игроков, и нам пришлось играть в восемь полевых, перестраивать нашу игру. Поэтому могу сказать, что благодарен футболистам за эту ничью. Несмотря на то, что игра домашняя, но результат меня удовлетворил", - заявил он.

После трех туров югорчане с 13 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги. Следующую игру наша команда проведет 6 октября. В Югорск приедет МФК "Политех" из Санкт-Петербурга.